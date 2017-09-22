В «Динамо СПб» рассказали, как относятся к лозунгу «один город — одна команда»

Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко поделился мнением о лозунге «один город — одна команда», популярном среди болельщиков «Зенита». У динамовцев, идущих на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, есть шансы пробиться по итогам сезона в РФПЛ.
«В Санкт-Петербурге много команд и академий, которые развиваются. Сегодня в первой лиге играет «Динамо», завтра, может, будет кто-то ещё. «Тосно» уже выступает в Премьер-Лиге за Санкт-Петербург, имеет своих болельщиков и показывает хороший футбол. В Москве же достаточно много клубов, почему у нас не может быть так же? Чем больше матчей высокого уровня будет проводиться у нас, тем лучше для болельщика. Пользуясь возможностью, можно посмотреть на любимый клуб.
В «Зенит», к сожалению, не все воспитанники из Питера могут попасть. Если у тебя нет возможности трудоустроиться в своём городе, то приходится искать эту возможность в других городах, где тоже есть свои воспитанники. Получается, чем больше команд, тем больше шансов», — сказал Рубашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Дмитрием Рубашко читайте на «Чемпионате».