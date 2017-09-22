Срна приостановил выступление за «Шахтёр» из-за положительной допинг-пробы

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.
Ранее хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб 35-летнего защитника, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.
«Шахтёр» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно — 22 марта 2017 года, был найден запрещённый препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.
Вместе с тем ФК «Шахтёр» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», — говорится в сообщении.