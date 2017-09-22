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Срна: это не конец моей карьеры, я вам обещаю!

22 сентября 2017, пятница. 20:13 Футбол

Капитан «Шахтера» Дарио Срна выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.

Ранее «Шахтёр» объявил, что в связи с произошедшим Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб.

«18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ), что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего считаю важным заявить, что сознательно или специально никогда не принимал никаких запрещённых препаратов, а также никогда не пытался нечестным путём получить преимущество в соревнованиях.

Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня ещё один пример, когда я докажу, что всё, чего я добился в жизни и в профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине, и, подчеркну, сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.

Хочу поблагодарить прежде всего семью, клуб и наших преданных болельщиков за постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!» — приводит слова 35-летнего защитника официальный сайт украинского клуба.

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк) Сообщить об ошибке
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Шахтёр Донецк Дарио Срна Допинг
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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