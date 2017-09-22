Конте поблагодарил Диего Косту за вклад в успехи «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил нападающего Диего Косту. На этой неделе было объявлено о договорённости по поводу перехода форварда в «Атлетико». Именно итальянский специалист стал инициатором расставания с Костой, с помощью СМС сообщив ему, что больше не нуждается в его услугах.
«Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в «Челси», — заявил Конте.
Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту
А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.