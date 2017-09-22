Кудряшов: для Бердыева все равны, и это одно из самых главных качеств

Защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов рассказал о работе под руководством главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.
«Бердыев создаёт такую атмосферу в команде, когда все подчинены одной цели. У него нет такого, что он самый главный. Все мы — частички одного целого. Думаю, это чувствует каждый игрок, который с ним поработал. Для него все равны, и это одно из самых главных качеств.
Мой переход в «Рубин» в первую очередь был связан с Курбаном Бекиевичем. Меня позвали, и я, естественно, согласился, поскольку за тот период, когда был в «Ростове», мне удалось чему-то научиться. В игровом плане я прибавил во многом благодаря Бердыеву", — заявил Кудряшов в интервью программе «Звёзды Премьер-Лиги».
Кудряшов: Бердыев мне как второй папа, за ним был готов пойти в любую команду