Павлов покинул пост главного тренера «Атырау»

«Атырау» официально объявил о расставании с главным тренером команды — Сергеем Павловым. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.
Тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество и пожелал футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате Казахстана.
«Хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелёгкой ситуации, поскольку поддержка сейчас необходима. Надеюсь, «Атырау» выполнит задачи на сезон, которые стоят перед командой», — сказал Павлов.
Павлов — заслуженный тренер России. Ранее работал в ряде российских клубов, включая тульский «Арсенал», «Сатурн», «Луч-Энергию», «Уралан» и «Кубань».
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