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Вальверде: проблемы «Реала»? Месяц назад писали, что это у «Барсы» катастрофа

22 сентября 2017, пятница. 21:17 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о неудачном старте «Реала» в Примере. Мадридская команда в пяти турах набрала только восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, на 7 отставая от лидирующей «Барселоны».

«Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа. Каждую неделю всё меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже», — приводит слова Вальверде интернет-портал Marca.

В шестом туре чемпионата Испании «Реал» 23 сентября сыграет с «Алавесом», а «Барселона» в этот же день поборется с «Жироной».

Вальверде: лидер турнирной таблицы? Ещё месяц назад люди хватались за головы
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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