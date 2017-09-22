Вальверде: проблемы «Реала»? Месяц назад писали, что это у «Барсы» катастрофа

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о неудачном старте «Реала» в Примере. Мадридская команда в пяти турах набрала только восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, на 7 отставая от лидирующей «Барселоны».
«Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа. Каждую неделю всё меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже», — приводит слова Вальверде интернет-портал Marca.
В шестом туре чемпионата Испании «Реал» 23 сентября сыграет с «Алавесом», а «Барселона» в этот же день поборется с «Жироной».
Вальверде: лидер турнирной таблицы? Ещё месяц назад люди хватались за головы