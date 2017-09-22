Кафу: «Ювентус» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Кафу поделился мыслями об игре «Ювентуса» и «Наполи», которые, по мнению бразильца, будут бороться между собой за скудетто в этом сезоне.
«На мой взгляд, «Ювентус» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на потерю двух важных игроков. При этом и «Наполи», и «Юве» играют по той же концепции, что и раньше. Оба клуба отлично начали сезон и показывают отличный футбол.
«Наполи» — это команда, которую каждый поддерживает и надеется, что она наконец-то дойдёт до своей цели. «Ювентус» же всегда старается хорошо начать чемпионат и набрать максимально возможное количество очков. У туринцев очень тяжело отобрать очки», — цитирует Кафу Football Italia.
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