«Ницца» свела вничью матч с «Анже», уступая со счётом 0:2

«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:2.
На 12-й минуте Матео Павлович вывел «Анже» вперёд, а на 34-й минуте Карл Токо Экамби удвоил преимущество гостей. Вскоре Марио Балотелли отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 76-й минуте Исмаэль Траоре забил в собственные ворота и установил окончательный счёт в матче.
«Ницца» набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Анже» (8) — 11-й.