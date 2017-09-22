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Студенты питерского Политеха выиграли турнир Первой группы НСФЛ в Перми

22 сентября 2017, пятница. 22:14 Футбол

С 20 по 22 сентября в Перми прошёл второй межрегиональный турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. На поле спортивного комплекса им. В. П. Сухарева футболисты Пермского государственного национального исследовательского университета принимали команды Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Московского педагогического государственного университета.

Победителем турнира стали футболисты из Санкт-Петербурга. Студенты Политеха уступили команде МПГУ в стартовом матче турнира — 2:3, затем наладили игру в обороне и одержали две победы со счётом 1:0, в том числе обыграв одного из фаворитов сезона ДГТУ. Дончане также набрали на турнире 6 очков, с одинаковым счётом 2:0 обыграв ПГНИУ и МПГУ, но заняли второе место из-за поражения в личной встрече. Третье место в Перми заняли москвичи, которые после победы над СПбПУ на последних минутах сравняли счёт в матче с хозяевами турнира — 1:1. Дебютант НСФЛ — Пермский университет — довольствуется одним набранным очком на домашнем турнире. По итогам двух турниров в турнирной таблице первенства Первой группы лидируют футболисты ДГТУ — 13 очков.

Третий турнир Первой группы НСФЛ пройдёт с 3 по 5 октября в Москве. Футболисты Московского городского педагогического университета встретятся с командами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Севастопольского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Студенты ДГТУ выиграли первый турнир нового сезона НСФЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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