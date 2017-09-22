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Хет-трик Вагнера помог «Аланьяспору» отыграться с 0:3 и победить «Трабзонспор»

22 сентября 2017, пятница. 22:17 Футбол

«Аланьяспор» на выезде победил «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш — Медикал Парк Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл экс-хавбек «Милана» Юрай Куцка, после этого Бурак Йылмаз оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу хозяев. Перед свистком на перерыв бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав отыграл один мяч. Во втором тайме Хуниор Фернандес забил второй гол «Аланьяспора», а затем Вагнер реализовал два пенальти и принёс гостям волевую победу.

«Аланьяспор» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице турецкого чемпионата. «Трабзонспор» (8) — 9-й.

Турция - Суперлига. 6-й тур
22 сентября 2017, пятница. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
3 : 4
Аланьяспор
Аланья
1:0 – Куцка – 10, 2:0 – Йилмаз – 21, 3:0 – Йилмаз – 32 (пен), 3:1 – Лав – 45+1, 3:2 – Фернандес – 55, 3:3 – Лав – 68 (пен), 3:4 – Лав – 82 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Трабзонспор Вагнер Лав
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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