Хет-трик Вагнера помог «Аланьяспору» отыграться с 0:3 и победить «Трабзонспор»

«Аланьяспор» на выезде победил «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш — Медикал Парк Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Счёт в матче открыл экс-хавбек «Милана» Юрай Куцка, после этого Бурак Йылмаз оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу хозяев. Перед свистком на перерыв бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав отыграл один мяч. Во втором тайме Хуниор Фернандес забил второй гол «Аланьяспора», а затем Вагнер реализовал два пенальти и принёс гостям волевую победу.
«Аланьяспор» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице турецкого чемпионата. «Трабзонспор» (8) — 9-й.