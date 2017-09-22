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Семеду, Арда Туран, Деулофеу и Вермален пропустят каталонское дерби

22 сентября 2017, пятница. 22:18 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил списк из 18 игроков, которые отправятся на матч 6-го тура испанской Примеры с «Жироной».

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч пропустят Нелсон Семеду, Арда Туран, Херард Деулофеу и Томас Вермален. В лазарете каталонской команды находятся Усман Дембеле и Рафинья. В то же время в список включены Пако Алькасер, Самуэль Юмтити и Андре Гомеш, пропустившие игру с «Эйбаром» (6:1).

Каталонское дерби состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне 23 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Жирона Андре Гомеш Арда Туран Нелсон Семеду Пако Алькасер Рафинья Алькантара Самуэль Юмтити Томас Вермален Усман Дембеле Херард Деулофеу
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22 сентября 2017, пятница
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