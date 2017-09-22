Шевченко включил в заявку Украины на матчи отбора ЧМ-2018 всего одного форварда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды на матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября). В заявку вошёл всего лишь один форвард — нападающий киевского «Динамо» Артём Кравец.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря»).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтёр»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – «Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия» Прага), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).
Нападающий: Артём Кравец («Динамо» Киев).
Резерв: Николай Морозюк, Артём Беседин (оба – «Динамо» Киев), Игорь Пердута («Ворскла»).