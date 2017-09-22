Гендиректор «Шахтёра»: Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой капитана «горняков» Дарио Срны.
Ранее «Шахтёр» сообщил, что в допинг-пробе хорватского защитника, взятой во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, был найден запрещённый препарат.
На данный момент запрета играть у Срны нет, но 35-летний футболист принял решение приостановить выступление за украинский клуб с целью концентрации на своей защите.
«Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».
Срна: это не конец моей карьеры, я вам обещаю!