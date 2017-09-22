«Алавес» подтвердил назначение Де Бьязи на пост главного тренера

Итальянский специалист Джанни Де Бьязи назначен главным тренером «Алавеса», сообщает официальный сайт клуба, выступающего в испанской Примере.
Контракт «Алавеса» с 61-летним Де Бьязи рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления.
Де Бьязи работал у руля таких команд, как «Модена», «Брешия», «Удинезе», «Леванте» и «Торино». Последним местом его работы была сборная Албании, которую он возглавлял с 2011 по 2017 год.
Предыдущим наставником «Алавеса» был Луис Субельдия, уволенный 17 сентября. В первых пяти турах Примеры команда не набрала ни одного очка.
Новым наставником «Алавеса» стал Де Бьязи