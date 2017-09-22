Александр Глеб может продолжить карьеру в «Черноморце»

Бывший полузащитник «Барселоны», лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Украины. 36-летний футболист получил предложение от одесского «Черноморца» и обдумывает его, информирует FootballHub.
Вторую половину прошлого сезона Глеб провёл в «Крыльях Советов», но не смог помочь самарской команде сохранить прописку в российской Премьер-Лиге. Белорусский футболист принял участие в 7 матчах чемпионата России, однако результативными действиями не отметился.
Глеб: не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас правильно