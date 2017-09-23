Испанская «Валенсия» 23 сентября на своём официальном сайте объявила о переходе российской нападающей Надежды Карповой.
Отмечается, что 22-летняя Карпова обладает хорошим ударом и отлично играет головой, она очень быстрая и мощная футболистка, которую тяжело остановить на скорости и которая обладает характером победителя. В испанской команде Карпова, предыдущим клубом которой был «Чертаново», будет выступать под 19-м номером.
В составе женской национальной сборной России Карпова провела 12 матчей, в которых забила четыре мяча.
Футболистка сборной России Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию»
«Валенсия» объявила о переходе россиянки Надежды Карповой
Фото: http://www.valenciacf.com