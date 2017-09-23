Анчелотти: «Бавария» не сыграла в тот футбол, в который хотела сыграть

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал упущенную победу над «Вольфсбургом» (2:2) в шестом туре Бундеслиги. После первого тайма мюнхенцы выигрывали со счётом 2:0, но во второй половине игры пропустили два мяча и потеряли очки.
«Мы не сыграли в тот футбол, в который хотели сыграть. „Вольфсбург“ заслужил одно очко. Конечно, сегодня мы недовольны, но завтра будет новый день», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Баварии».
«Бавария» набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (6) — 11-й.
«Бавария» на своём поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя со счётом 2:0