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Газинский: «Краснодар» будет делать всё, чтобы сместить «Зенит» с первого места

23 сентября 2017, суббота. 00:47 Футбол

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ — «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.

Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем всё для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно", — заявил Газинский в интервью программе «Все на матч».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в Краснодаре 24 сентября, начало встречи — в 19:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар Юрий Газинский
Новости. Футбол
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