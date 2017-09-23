Газинский: «Краснодар» будет делать всё, чтобы сместить «Зенит» с первого места

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Нам предстоит встретиться с лидером турнирной таблицы РФПЛ — «Зенитом», поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться. Постараемся показать тот футбол, на который способны.
Есть ли у «Краснодара» шансы сместить «Зенит» с первого места после этого матча? Будем всё для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно", — заявил Газинский в интервью программе «Все на матч».
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в Краснодаре 24 сентября, начало встречи — в 19:00 мск.
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