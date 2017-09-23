Сын Дональда Трампа играет за детскую команду клуба MLS «Ди Си Юнайтед»

Сын президента США Дональда Трампа, Бэррон Трамп, является игроком детской команды (U12) клуба MLS «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона. Профиль 11-летнего мальчика размещён на официальном сайте Академии футбольного развития США.
Согласно размещённым на портале данным, Бэррон Трамп выступает на позиции полузащитника под 81-м номером. В текущем сезоне детской лиги сын президента США провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
Бэррон Трамп – единственный ребёнок Дональда Трампа от его нынешней супруги Меланьи.
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