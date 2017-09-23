Мартин Шмидт: «Вольфсбургу» повезло, что Роббен не сделал счёт 3:0

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт поделился впечатлениями от матча 6-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией». Встреча в Мюнхене завершилась вничью со счётом 2:2. После первого тайма гости проигрывали 0:2, но во второй половине сумели забить дважды.
«Если, проигрывая в гостях у „Баварии“ 0:2, удалось сравнять счёт и добыть одно очко, то можно быть довольным.
Нам повезло, что Роббен не сделал счёт 3:0, тогда всё могло развернуться иначе. Но без удачи в футболе никуда.
Заработанное очко, игра команды, её страсть и менталитет — во всём этом заслуга моего предшественника Андриса Йонкера», — цитирует Шмидта официальный сайт «Баварии».
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