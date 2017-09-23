Ригони: мои цели – трансфер в «Реал» и золото чемпионата мира

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что в будущем хотел бы перейти в мадридский «Реал».
«Сейчас у меня есть контракт с „Зенитом“ на четыре года, и я надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне. В будущем хочу играть в „Реале“. С детства понимал, что это моя конечная футбольная цель. Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины», — сказал Ригони в интервью «Спорт-экспрессу».
Ригони был впервые вызван в сборную Аргентины после перехода в «Зенит».
Ригони: на сегодня не считаю «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за титул