Промес: я вернусь сильнее, моя мысль с командой

Травмированный вингер «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку. По словам главного тренера красно-белых Массимо Карреры, у голландского игрока мышечная травма и в клубе рассчитывают, что он восстановится к матчу с «Ливерпулем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Спасибо за ваши послания, я вернусь сильнее. Моя мысль с командой», — написал голландский полузащитник в своём «инстаграме» на русском языке.
Посмотреть сообщение Промеса можно в личном «инстаграме» спартаковца.
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