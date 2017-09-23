Мюллер: «Бавария» подарила одно очко «Вольфсбургу»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ничейном результате встречи с «Вольфсбургом» на старте шестого тура Бундеслиги. Игра завершилась со счётом 2:2.
«Вольфсбург» не добился одного очка, а мы его им подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были реализовывать. В обороне мы дважды позволили «Вольфсбургу» создать моменты.
Во втором тайме мы двигались не как одна команда. Были свободные зоны. По сравнению с матчами против «Шальке» и «Майнца» мы сделали шаг назад в том, что касается скорости», — цитирует форварда пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» на своём поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя со счётом 2:0