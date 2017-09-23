Дидави: «Вольфсбург» боролся с «Баварией» как единая команда

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Дидави, ставший автором решающего гола в ворота «Баварии» (2:2), поделился мнением о ничейном результате встречи с «Баварией».
«Мы рады этому заработанному очку. Немногие рассчитывали на такой исход. У тренера было немного времени, вместе мы провели всего две тренировки, но он постарался вернуть нас к жизни и ему это удалось. Мы боролись как единая команда. В первом тайме было заметно, что у «Баварии» сегодня не лучший день. Во втором тайме игра стала более открытой. Это был суперматч», — приводит комментарий хавбека пресс-служба мюнхенского клуба.
Мюллер: «Бавария» подарила одно очко «Вольфсбургу»