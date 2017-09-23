Диего Коста: «Атлетико» – это мой дом, и теперь я здесь

Нападающий Диего Коста прокомментировал своё возвращение в состав мадридского «Атлетико» из лондонского «Челси».
«Атлетико» – это мой дом, и теперь я здесь. Я благодарен клубу за то, что он сделал. Я всегда буду готов вносить свой вклад в игру команды и полностью выкладываться. Надеюсь, что всё сложится отлично. Физически я в порядке, уверен, что Профе Ортега приведёт меня в форму. Взвешиваться не боюсь, больше я боюсь его тренировок», — приводит комментарий нападающего пресс-служба мадридского клуба.
Конте поблагодарил Диего Косту за вклад в успехи «Челси»