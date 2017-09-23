Президент «Беневенто» объяснил, как допинг попал в организм капитана команды

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито выразил мнение, что капитан команды Фабио Лучионе, который сдал положительный допинг-тест, применил запрещённое вещество случайно.
Проба у футболиста была взята 10 сентября после домашнего матча 3-го тура итальянской Серии A c «Торино» (0:1). Она дала положительный результат на анаболический стероид. Сейчас Лучионе временно отстранён. При этом сообщается, что его дисквалификация может составить от одного до четырёх лет. Сам 29-летний защитник утверждает, что принимал только те препараты, которые были прописаны ему клубом.
«Всё дело в креме для ран. Нельзя говорить о допинге. Он получил ссадину на тренировке, и доктор выписал ему крем, который продаётся в обычных аптеках. Это не может быть приравнено к допингу. Когда речь заходит о допинге, нужно принимать во внимание случаи с его применением по ошибке. Лучионе является обычным парнем, который выполнял предписание врача», — цитирует Вигорито Sky Sport Italia.
«Беневенто», являющийся дебютантом высшего итальянского дивизиона, на старте сезона проиграл пять матчей подряд.