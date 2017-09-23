Ватцке: в «ПСЖ» смеются над штрафами, за нарушение ФФП нужно снимать очки

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что УЕФА необходимо наказывать клубы за нарушение финансового фэйр-плей снятием очков.
По мнению Ватцке, возможные финансовые санкции ничего не значат для катарских владельцев «ПСЖ».
«Я не знаю, как УЕФА может помешать росту затрат. Но это работа УЕФА, и они могли бы нанять для этого квалифицированных юристов.
Но чего они не должны делать, так это штрафовать их. Наказывать «ПСЖ» штрафом – самая большая глупость. Они смеются над этим в Катаре.
Снимайте очки. Тогда всё будет иначе. Но это дело УЕФА», — приводит слова представителя немецкого клуба ESPN.
Напомним, 1 сентября УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей.