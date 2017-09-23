Гвардиола: не сомневаюсь в том, что Агуэро умрёт, забивая голы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что хочет видеть нападающего Серхио Агуэро больше принимающим участие в командной игре, однако подчеркнул, что основным призванием форварда остаётся роль бомбардира.
«Все игроки в мире решают играть в футбол по одной причине — чтобы играть с мячом. Особенно когда они были детьми и получали удовольствие от тренировок с мячом. Я хочу, чтобы все игроки команды участвовали в розыгрыше мяча, в том числе и Агуэро. Но, конечно, он является персонажем, который забивает голы. Он делал это ещё с юных лет в Аргентине. Его мать и отец передали ему этот талант. Агуэро умрёт, забивая голы. Я в этом не сомневаюсь», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Гвардиола: Агуэро — легенда и часть истории «Манчестер Сити»