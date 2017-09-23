«Краснодар» разгромил «Зенит» в молодёжном первенстве, забив 4 мяча за 12 минут

В матче 11-го тура молодёжно первенства России «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу со счётом 4:1 над «Зенитом».
«Зенит» сумел открыть счёт на 54-й минуте, когда Руслан Казаков реализовал пенальти. На 73-й минуте Андрей Иван счёт сравнял. На 76-й минуте Даниил Уткин вывел «Краснодар» вперёд, а на 80-й Магомед-Шапи Сулейманов сделал счёт 3:1. Окончательный результат в пользу хозяев поля пять минут спустя установил Андрей Текучёв.
В таблице молодёжного чемпионата «Краснодар» (24 очка) занимает первое место, а «Зенит» (17) — пятое.