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Де Росси: участь Тотти довольно скоро постигнет и меня

23 сентября 2017, суббота. 14:14 Футбол

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси сообщил, что в скором времени ему, как и предыдущему капитану команды Франческо Тотти, придётся завершить карьеру.

«У меня противоречивые мысли о будущем. Знаю, что мне пора об этом задумываться, поскольку много моих коллег достигают завершающих стадий своих карьер и не знают, что делать дальше. Тотти был для меня важным примером. Видел, как у него была неопределённость, и он не выглядел счастливым. Наряду с ним размышлял и о своей ситуации. Участь Тотти в прошлом сезоне довольно скоро постигнет и меня.

В течение прошлого сезона Франческо страдал. Он был в растерянности ещё летом, и это можно понять, ведь вокруг него сосредоточено много внимания. Сейчас он занимается чем-то новым, уже без бутс на ногах. Это нормально чувствовать себя несколько растерянным. Буду честен, не думал, что Тотти так быстро адаптируется к своей новой роли. Неважно, какая у него роль, потому что Тотти – это Тотти. Думаю, он в духе Кларка Кента всё ещё носит под костюмом с галстуком футболку с десятым номером и капитанскую повязку.

Я советовал ему закончить карьеру на сезон раньше. Тот сезон был не самым приятным для всех нас: для него, тренера и команды. Это было похоже на домашнюю ссору матери и отца. Не думаю, что фанатам «Ромы» нравилась та ситуация. Мы продолжали говорить Тотти: «Всё будет хорошо, все привыкают, не будет проблем». Это было неправдой. Внутреннее противостояние с самим собой было неизбежным. Прощание Тотти получилось тоскливым, и это можно понять», — цитирует 34-летнего хавбека Football Italia.

Де Росси: не мог допустить, чтобы фанаты «Ромы» потеряли и Тотти, и меня
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Рома Даниэле Де Росси Франческо Тотти
Новости. Футбол
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