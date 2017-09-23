«Динамо» определилось со стартовым составом на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится на «Арене Химки» сегодня, 23 сентября.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.
Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Обольский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
ЦСКА огласил стартовый состав на матч с «Динамо»