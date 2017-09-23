Миятович считает, что «Реалу» стоило бороться за приобретение Мбаппе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович выразил мнение, что клубу следовало бороться за приобретение нападающего Килиана Мбаппе, который в итоге перешёл из «Монако» в «ПСЖ».
«Приобрёл бы я на месте «Реала» Мбаппе за € 180 млн? Почему бы и нет. «Реал» исторически обязан бороться за самых перспективных игроков. 18-летнему парню с таким талантом могло бы и найтись место в составе. А если бы он не стал сразу игроком основного состава, то это случилось бы через год. Не надо ждать, когда Криштиану Роналду или Лука Модрич закончат с футболом, чтобы начать искать им замену», — цитирует Миятовича AS.
Миятович: возможно, я бы продал Бэйла, он не адаптировался в «Реале»