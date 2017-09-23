Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу над «Вест Хэмом»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн, а ещё один гол забил Кристиан Эриксен. За «Вест Хэм» отличились Хавьер Эрнандес и Шейку Куйяте. С 70-й минуты «шпоры» играли вдесятером после того, как защитник Серж Орье получил вторую жёлтую карточку.
«Тоттенхэм» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (4) находится на 17-й строчке.