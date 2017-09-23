Невеста Нильссон-Линделёфа возмущена ценами на аренду VIP-лож стадиона «МЮ»

Майа Нильссон, которая является невестой новичка «Манчестер Юнайтед» защитника Виктора Нильссон-Линделёфа, высказала недовольство высокими ценами на аренду VIP-лож домашнего стадиона клуба.
По информации Goal, футболисты «МЮ» могут арендовать VIP-ложу стадиона «Олд Траффорд» в сезоне-2017/18 за сумму вределах € 27 — € 92 тыс.
«После переезда в Англию ситуация для нас с Виктором поменялась. Например, здесь игроки могут арендовать VIP-ложу на стадионе «Олд Траффорд». Я даже не буду говорить, сколько это стоит, поскольку это возмутительная сумма денег. А если ты не арендуешь VIP-ложу, то считаешься лузером. Но в самой VIP-ложе замечательно, поскольку у тебя есть собственный официант», — сказала Майа.
Нильссон-Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бенфики» прошлым летом.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Виктора Нильссон-Линделёфа.