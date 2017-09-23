Спаллетти: «Интер» хочет извиниться перед болельщиками за ничью в Болонье

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что после выездной встречи с «Болоньей» (1:1) команда должна исправиться и одолеть «Дженоа» в домашнем матче шестого тура Серии А (24 сентября).
«Мы не довольны результатом игры в Болонье, но я ожидаю сильной реакции. Мы находимся на том пути, который кажется нам правильным, и хотим извиниться перед болельщиками за ничью в прошлом туре.
Я смотрю на своих игроков и вижу, что они разочарованы. В этом разочаровании есть желание сделать что-то, дабы исправить ситуацию", — сказал тренер в интервью Mediaset Premium.
Спаллетти: ничья с «Болоньей» — тревожный звонок для «Интера»