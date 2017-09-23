Шварценеггер посетил стадион «Барселоны»

Знаменитый голливудский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в рамках турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe посетил стадион «Барселоны» «Камп Ноу», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подарил Шварценеггеру именную майку. Актёр посетил также музей сине-гранатовых и несколько других объектов «Камп Ноу».
Год назад Шварценеггер уже посещал расположение «Барселоны». Тогда Арнольд побывал на базе клуба.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».