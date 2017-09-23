Билич: при счёте 0:0 лондонское дерби могло развернуться в любую сторону

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал поражение в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
«Мы разочарованы результатом матча. Мы очень хорошо начали, здорово защищались и не давали сопернику пространства. Перед первым голом „Тоттенхэма“ у нас было много шансов, но мы не воспользовались ими. Потом мы сделали ошибку, и они не пожалели нас. Первый тайм и близко не должен был заканчиваться со счётом 0:2.
Во второй половине игры мы вернулись и после удаления поднажали. В итоге счёт 2:3, но этого недостаточно. Игра получилась очень напряжённой, было много фолов и задержек времени. При 0:0 игра могла развернуться в любую сторону, а при 0:2 трудно что-то сделать», — цитирует Билича BBC Sport.
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