«Реал» побил рекорд «Барселоны», забив в 33-м гостевом матче Примеры подряд

«Реал» забил два гола в первом тайме выездного матча 6-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1, перерыв).
На 10-й минуте Даниель Себальос выдержал столкновение и борьбу на линии чужой штрафной, а затем спокойно пробил в ближний нижний угол. На 43-й минуте Себальос с линии штрафной из-под защитника точно пробил в дальний угол.
Мадридский клуб побил рекорд «Барселоны» (32) по продолжительности голевой серии в гостевых матчах Примеры. «Реал» забил в 33 выездных матчах турнира подряд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры «Алавес» — «Реал».