ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и догнал «Локомотив» по количеству очков

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0. Бело-голубые не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
В первом тайме у «армейцев» было больше подходов к штрафной, неплохо бил издали Бибрас Натхо. После перерыва рисунок игры не изменился, но забитых голов зрители так и не увидели.
ЦСКА с 20 очками делит третье место в турнирной таблице РФПЛ с «Локомотивом», сыграв на матч больше. «Динамо» (10 баллов) идет 12-м.