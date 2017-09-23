Гончаренко: играя в таком темпе, ЦСКА очень сложно рассчитывать на победу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ с «Динамо». Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
«Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что «Динамо» глубоко садилось. Возможно, с тем, что не играл Головин. Хотелось бы выиграть, но сегодня, к сожалению, не получилось.
Марио Фернандес? У него небольшое сотрясение. Будем делать так, чтобы он сыграл с «Манчестер Юнайтед», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и догнал «Локомотив» по количеству очков