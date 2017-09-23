М. Фернандес: удар получился сильным, но надеюсь, что смогу сыграть против «МЮ»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своём состоянии после сотрясения мозга, которое он получил в первом тайме матча с «Динамо» (0:0) в 11-м туре РФПЛ. Игроку «армейцев» пришлось покинуть поле на носилках.
«Надеюсь, смогу сыграть против „МЮ“. Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Москве 27 сентября.