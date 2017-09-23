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«Халл Сити» в концовке упустил победу в матче с «Редингом»

23 сентября 2017, суббота. 18:51 Футбол

«Халл Сити» упустил победу над «Редингом» в матче девятого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Рединге на стадионе «Мадейски» и завершилась со счётом 1:1.

На 28-й минуте Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. За две минуты до конца основного времени встречи Йон Дади Бодварссон сравнял счёт.

«Халл Сити» продлил серию без побед в Чемпионшипе до четырёх матчей и с 9 очками в активе располагается на 17-м месте в турнирной таблице. «Рединг» набрал столько же баллов и занимает 18-ю позицию.

Англия - Чемпионшип. 9-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Рединг
Рединг
1 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 – Кэмпбелл – 28, 1:1 – Бодварссон – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рединг Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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