«Халл Сити» в концовке упустил победу в матче с «Редингом»

«Халл Сити» упустил победу над «Редингом» в матче девятого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Рединге на стадионе «Мадейски» и завершилась со счётом 1:1.
На 28-й минуте Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. За две минуты до конца основного времени встречи Йон Дади Бодварссон сравнял счёт.
«Халл Сити» продлил серию без побед в Чемпионшипе до четырёх матчей и с 9 очками в активе располагается на 17-м месте в турнирной таблице. «Рединг» набрал столько же баллов и занимает 18-ю позицию.