«МЮ» выиграл у «Саутгемптона», «Ман Сити» забил пять голов «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Саутгемптона» в матче шестого тура АПЛ. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В середине первого тайма Эшли Янг получил мяч и навесил в центр штрафной, где Ромелу Лукаку пробил головой. Вратарь выполнил прекрасный сейв и выручил команду, но отбил мяч перед собой и Лукаку тут же добил его в ворота.
В других матчах «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0), «Челси» выиграл у «Сток Сити» (4:0), «Суонси Сити» уступил «Уотфорду» (1:2), «Бернли» и «Хаддерсфилд Таун» сыграли вничью (0:0), а «Эвертон» одолел «Борнмут» (2:1).