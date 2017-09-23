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«МЮ» выиграл у «Саутгемптона», «Ман Сити» забил пять голов «Кристал Пэлас»

23 сентября 2017, суббота. 18:59 Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Саутгемптона» в матче шестого тура АПЛ. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Эшли Янг получил мяч и навесил в центр штрафной, где Ромелу Лукаку пробил головой. Вратарь выполнил прекрасный сейв и выручил команду, но отбил мяч перед собой и Лукаку тут же добил его в ворота.

В других матчах «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0), «Челси» выиграл у «Сток Сити» (4:0), «Суонси Сити» уступил «Уотфорду» (1:2), «Бернли» и «Хаддерсфилд Таун» сыграли вничью (0:0), а «Эвертон» одолел «Борнмут» (2:1).

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Лукаку – 20
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
5 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Зане – 44, 2:0 – Стерлинг – 51, 3:0 – Стерлинг – 59, 4:0 – Агуэро – 79, 5:0 – Делф – 89
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
0 : 4
Челси
Лондон
0:1 – Мората – 2, 0:2 – Родригес – 30, 0:3 – Мората – 77, 0:4 – Мората – 82
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
1 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Грэй – 13, 1:1 – Абрахам – 56, 1:2 – Ришарлисон – 90
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 – Кинг – 49, 1:1 – Ниасс – 77, 2:1 – Ниасс – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Борнмут Кристал Пэлас Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Саутгемптон Сток Сити Суонси Сити Уотфорд ФК Эвертон Хаддерсфилд Таун Челси
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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