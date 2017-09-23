Вандерсон: игроки «Динамо» бьются и за тренера, и за клуб

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон прокомментировал ничейный результат матча с ЦСКА (0:0) в 11-м туре российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме играли очень хорошо. Получалось нейтрализовать соперника. Увы, не забили, но всё равно мы развиваемся. Будем ещё лучше в матче с «Локомотивом».
Бьются ли игроки «Динамо» за тренера? Мы знаем, что сейчас у нас не самый простой период, но мы делаем всё, что в наших силах. Бьёмся и за тренера, и за клуб», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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