«Реал» выиграл у «Алавеса» и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков

«Реал» выиграл у «Алавеса» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В дебюте матча Даниель Себальос выдержал столкновение и борьбу на линии чужой штрафной, а затем спокойно пробил в ближний нижний угол. На 40-й минуте подача с правого фланга в середину чужой штрафной завершилась ударом Ману головой под перекладину. Три минуты спустя Себальос с линии штрафной из-под защитника точно пробил в дальний угол.
«Реал» с 11 очками занимает четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на матч больше. «Алавес» (0) — 19-й.