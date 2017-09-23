Шуньич: ничья с ЦСКА — это неплохо, и всё же «Динамо» пора начать побеждать

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.
«У нас тяжёлая ситуация — сами видите, что результаты не очень. Но первый тайм хорошо сыграли, во втором уже больше оборонялись. Нормально, ничья с такими командами — это неплохо. И все же нам надо начинать побеждать. Надеюсь, что в следующей игре сможем выиграть. Нам пока не хватает фарта: кажется, что равная игра, но победить не получается.
Отставка Калитвинцева? Ничего не могу сказать на сто процентов. Опять же, надеюсь, что следующий матч выиграем», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Калитвинцев: желание у «Динамо» есть, но некому отдать последнюю передачу