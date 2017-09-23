Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может забить «Саутгемптону» 3-4 гола

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал минимальную победу над «Саутгемптоном» (1:0) в матче шестого тура АПЛ.
«Не всегда получается показывать высококачественный футбол, но мы упорно сражались. В концовке мы перешли на игру в три защитника, многие команды в АПЛ играют так все 90 минут. Нужно отдать должное „Саутгемптону“, они пытались играть в футбол. Матч был сложным, но я очень доволен.
Работа, которую проделывает Лукаку, очень важна для нас. Он забил свой гол и отработал на полную, как и остальные игроки. У меня не было ощущения, что мы можем забить три или четыре гола, так что главная задача состояла в том, чтобы заработать очки», — цитирует Моуринью BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
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