Пономарёв: смотрел матч «Динамо» — ЦСКА и плевался

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ «Динамо» — ЦСКА (0:0).
«Смотрел матч «Динамо» — ЦСКА и плевался, ёлки-палки! Нет в нашем футболе нормальной атаки, ну нет! А говорят, футбол в России быстрее стал. Ничего подобного! Только один Головин с мячом и умеет работать, придумывает что-то. Но сегодня его не было. Все остальные боятся даже немного подержать – бегут от мяча, как от чумы. Никакого дриблинга, одни только пасы – назад, поперёк и вратарю. Все только и надеются на штрафные, подачи – чтобы там потолкаться, побороться, лбами побиться. Это вот с удовольствием. Никто не пытается… не знаю, пяткой, что ли, сыграть или пас какой хитрый отдать. Не смотрится футбол сегодня.
Сегодня было удивительно вот что: обе команды вылетели из Кубка, но при этом игроки как выходили с «пробором» на голове на поле, так и уходили с ним в раздевалку — не потрёпанные, не потные. В своё время после игр я не то что под душем стоял – лежал под ним! И не могу понять, почему ЦСКА – команда выше «Динамо» классом – так мало моментов создал. Зачем все эти попытки пройти через центр? Там же народу много! Вся разряженная обстановка находится на флангах! Посмотрите, как хороши в «Баварии» Рибери и Роббен. Вот это фланги. Как электрички! Так играли в футбол в 60-е», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.