«Фастав» перед матчем с «Локомотивом» сыграл вничью с пражской «Славией»

«Фастав», соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, сыграл вничью с пражской «Славией» в матче 8-го тура чемпионата Чехии. Встреча прошла в Злине на стадионе «Летна» и завершилась со счётом 1:1.
На 76-й минуте Милан Шкода вывел гостей вперёд, однако спустя менее десяти минут Вукадин Вукадинович сравнял счёт, реализовав пенальти. «Фастав» (10 очков) занимает восьмое место в таблице чешского чемпионата, «Славия» (16) располагается на третьей позиции.
Первый матч между «Фаставом» и «Локомотивом» в Лиге Европы пройдёт в ближайший четверг, 28 сентября. Ответная встреча состоится 7 декабря.